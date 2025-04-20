1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün puan kaybetmesinin ardından lider Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

4 MAÇA ÇIKACAKLAR

Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor yarın Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.

34 MAÇTA 20 GALİBİYET ALDILAR

69 puanı bulunan İsmet Taşdemir'in öğrencileri şu ana kadar çıktığı 34 maçta 20 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken 5 maçta mağlup oldu. Kocaelispor bu süreçte rakip filelere 60 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

HASRET SONA ERDİ

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak.

Bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Körfez ekibi 2015-16 sezonunda burada şampiyon olarak profesyonel liglere geri döndü.

Ardından üst üste dört sezon 3. Lig'de mücadele eden takım, 2019-20 sezonunda ise şampiyon olup 2. Lig'e çıktı.

Bir sonraki sezon 2. Lig'de play-off'ta zafere uzanıp 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ligde kalıcı olamadı ve 2. Lig'e düştü.

2022-23 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan yeşil-siyahlılar geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de play-off oynama başarısı göstermişti.

Körfez ekibi bu sezon ise bitime 4 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.