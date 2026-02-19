U 18’de şampiyonu belirleyecek maçta Mimar Sinanspor, Sungurlu Belediyespor’u 3-1 yenerek şampiyonluğu son maçlar öncesinde şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.
Murat KARASU
SAHA : Mimar Sinan.
HAKEMLER: Muammer Tekmen, Mehmet Tuğluk, Ömür Soytemiz.
MİMAR SİNANSPOR: Mustafa Eren, Metehan, Göktuğ, Emre Fikri, Emre Ballıkaya, Kemal, Mert, Mustafa Kasım, Emirhan, İshak İsmail, Alperen.
YEDEKLER: Umut Ege, Emir Enes, Mutlu Çağlar, Yaman, Hıdır Tunahan, Yiğit, Emre.
SUNGURLU BELEDİYESPOR: Ali Osman, Arif Bayram, Berkay, Mustafa, Bulut, Emre, Ahmet Said, Mete, Berat Toprak Efe, Yusuf Emir.
YEDEKLER: Eren, Emirhan, Ömer Faruk, Burak, Ahmet Kaan, Necdet Bera.
GOLLER: 10. dak İshak İsmail, 37. dak. Kemal, 72. dak. Emirhan (Mimar Sinanspor), 24. dak Mustafa (Sungurlu Belediyespor).