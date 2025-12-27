İl Genel Meclisi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası’nın Play-Off kura çekimi, ASKF binasında yapıldı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı başkanlığındaki kura çekimine ikini turda mücadele edecek takımların temsilcileri büyük ilgi gösterdiler.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı Play-Off aşamasında karşılaşacak takımlara centilmenlik, kardeşlik ve fair-play ruhu vurgusu yaptı.

Turnuvamızın temel amacı olan köyler arası birlik, beraberlik ve sosyal kaynaşmanın Play-Off müsabakalarında da en güzel şekilde sahaya yansıyacağına inandığını belirten Arıcı Organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İl Genel Meclisi Başkanlığımıza, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, turnuva tertip komitesine, köy muhtarlarımıza, kulüp yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; Play-Off’a yükselen tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvamızın, fair-play ve dostluk içerisinde tamamlanmasını temenni ediyoruz’ dedi.

İlk maçlar bugün oynanacak.

12 takımın mücadele edeceği ikinci tur ilk maçlarında iki takım bu maçları kazanması halinde direk yarı finale yükselirken diğer sekiz takım ise çeyrek finale yükselecek.

Play-off çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tamamı Mimar Sinan sahasında oynanacak.

Bugün saat 17’de ilk maçta Büğdüzspor ile Çoproşıhspor takımları saat 1830’da ise Elma Pınarı ile Düvencispor takımları karşılaşacak. Bu iki maçı kazanan takımlar 4 Ocak pazar günü yarı finale yükselmek için rakip olacaklar. Bugün saat 20’de oynanacak maçta ise Ovasaray ile Boğacık FK takımları arasındaki maçı kazanan takım ise direk yarı finalde mücadele edecek.

Yarın saat 17’de ilk maçta Eskice FK ile Ortaköy Şapinuva ile saat 18.30’da ise Çatakspor ile Boğabağı Köye takımları karşılaşacak. Bu maçı kazanan iki takım 4 Ocak pazar günü yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

Son ikinci tur maçında ise saat 20’de ise Karacaspor ile Çalıca Köyü takımları yarı finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Turnuvada yarı final maçları 11 Ocak pazar final ise 18 Ocak’ta oynanacak maçla şampiyon belli olacak.