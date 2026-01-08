Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyünde umreye giden vatandaşlar dua ve tekbirlerle yolcu edildi.

Aşağı Fındıklı köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ankara, Sungurlu ve köyden toplam 48 kişi Mustafa Kalınsazlıoğlu rehberliğinde kutsal topraklara gitti.

Aşağı caminin önünde toplanan köy halkı, umreye gidecek kafileyi tekbir ve ilahiler eşliğinde köyün çıkışındaki Gedik mevkiine kadar getirdiler. Dua yapılıp helallik alındıktan sonra köy halkının tamamı umre kafilesi ile teker teker vedalaştı. Daha sonra kutsal topraklara gitmek üzere araçlarla yola çıktılar. Köyde uzun yıllardır hac, umre ve askere gidenlerin bu şekilde düzenlenen uğurlama töreni ile yolcu edildiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile umreye gitmek için yola çıkan 48 kişilik kafile uçakla Medine’ye hareket etti.