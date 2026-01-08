Çorum Belediyesi’ne ait halk otobüsleri 2025 yılı içerisinde ortalama 4 milyon kilometre yol katederken, 13 milyon 297 bin 82 yolcu taşıdı.

Çorum Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinde uygulamaya koyduğu yeniliklerle halk otobüslerinin kullanımında vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladı.

KİOSK bakiye yükleme sistemi, mobil uygulama ile online bakiye yükleme, QR kod ile ödeme ve kredi kartı ile araçta ödeme imkanı sunan yenilikler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

64 adet 12 metre, 9 adet 8.5 metre, 2 adet 18 metre körüklü otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere 79 araçla sunulan toplu ulaşım hizmetiyle, 1 yılda 13 milyon 297 bin 082 yolcu taşındı, toplam 4 milyon kilometre yol katedildi.

2025 yılında, 1 milyon 206 bin 895 yolcu kredi kartıyla,1 milyon 540 bin 226 yolcu online ödeme sistemiyle, 860 bin 629 yolcu ise KİOSK bakiye yükleme cihazları aracılığıyla toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

Toplu taşıma araçlarıyla günlük ortalama 828 sefer, aylık 22 bin 235 sefer, yıllık ise 266 bin 820 sefer düzenlendi. Hafta içi ortalama 49 bin, hafta sonları ise ortalama 26 bin yolcu toplu taşıma hizmetlerini kullandı.



"Toplu ulaşımda son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik"

Toplu ulaşımda yapılan iyileştirmelere dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Toplu ulaşımda son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Filomuza kattığımız yeni araçlarla hemşehrilerimizin daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağladık. 2026 yılı içerisinde de yeni araçları filomuza dahil ederek, eskiyen ve kullanım süresini dolduran araçlarımızı kademeli olarak hizmetten çıkaracağız" dedi.