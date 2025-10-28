Arca Çorum FK yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde pazar günü Boluspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak iki puan kaybeden Arca Çorum FK dün öğlen saatlerinde tesis sahasında yapılan antrenmanda Boluspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile tamamladı.

Maçta forma giymeyen futbolcular ile alt yapıdan kupa maçı için Teknik Heyet tarafından alt yapıdan çağrılan 10 futbolcu antrenmana katıldı.

Bu çalışma ısınma hareketleri dar alanda oyun ve taktik çalışmanın ardından mass koşusu haftanın ilk çalışması tamamlandı.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bu çalışmada yarın oynanacak kupa maçı kadrosunda yer alacak isimleri belirledi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla yarın Kütahyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.