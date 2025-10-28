Arca Çorum FK’da tüm geliri alt yapıya harcanmak üzere organize edilen ‘Seneromu Çocukları’ geleneği Boluspor maçı ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımın Boluspor ile oynadığı maç öncesinde iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri ile sahaya çıkan minik Çorum FK taraftarlarını kırmızı siyahlı kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu ile futbolcular Ferhat Yazgan ve Eren Karadağ ile bir araya geldiler.

Başkan Korkmazoğlu ve futbolcular Yazgan ve Karadağ minik taraftarların sorularını cevapladılar ve onlara da başarılar dileğinde bulundular.

Bu organizeden edilen tüm gelir Arca Çorum FK’nın alt yapısında kullanılmak üzere ayrı kullanılıyor.