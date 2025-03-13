Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 16.30’da tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Geraldo ile üst adelesinde ağrı olan Atilla Turan tedbir amaçlı çalışmaya katılmadı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı çalışma öncesinde kısa bir toplantı yaparak Keçiörengücü maçının oyun sistemi hakkında bilgiler verdi ve mevkisel uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra Teknik Direktör Tuncay Şanlı sahaya koyduğu kondisyon aletleri ile kuvvet çalışması yaptırdı.

Tempolu bu çalışmada Teknik Heyet futbolculardan yüksek tempo istedi. Kırmızı Siyahlı futbolcuların oldukça moralli ve istekli oldukları gözlendi.

Kuvvet çalışmasının ardından ise yarı sahada oyun formatında kaleli maç yapan kırmızı siyahlı takım Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.