Okul Sporları Liseli Genç erkekler serbest güreş grup maçları heyecanı dün ilimiz Yeni Spor Salonunda başladı.

Grup birinciliğinin teknik toplantısı önceki akşam Spor Salonunda yapıldı. Teknik toplantıda grupta mücadele edecek illerin antrenör ve idarecileri katıldılar.

Dün sabah başlayan ve yarın yapılacak müsabakalar ile sona erecek olan A Gençler Serbest Güreş grup birinciliğinde 21 ilden 133 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakaların açılış törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ilimizde yapılacak güreş müsabakalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

İki gün sürecek müsabakalar sonunda sıkletlerinde ilk üç sırayı alacak sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacaklar.

Türkiye Şampiyonasında ilimizden 12 sporcu madalya mücadelesi veriyorlar.

Grekoromen bugün başlıyor

A Gençler Grekoromen grup birinciliği heyecanı ise bugün başlayacak. Sersbest stilde bugün yapılacak final müsabakaları ile tamamlanacak ve ardından da grekoromen eleme maçları başlayacak.

Grekoromen grup maçları da yarın yapılacak finaller ile sona erecek ve Türkiye Şampiyonasına gidecek sporcular belli olacak.