Manisa FK karşısında ilk yarıdaki oyunu ile Manisa FK’yı 3-1 yenerek dört haftadır süren galibiyet hasretine son veren Çorum FK’da maç sonu üçlüğünü kaptan Yusuf çektirdi.

Maçın ardından maraton tribünündeki taraftarların bulunduğu bölüme giderek üç puan sevincini onlarla birlikte yaşayan kırmızı siyahlı takım futbolcuları son bölümde ise geleneksel üçlük çektirmeyi bu maçta da kaptan Yusuf yaptırdı.

Futbolcular taraftarlara giderken oyuna sonradan giren birinci kaptan Ferhat Yazgan ile ikinci kaptan Yusuf Erdoğan ellerindeki Çorum FK bayrağını birlikte taşırken ortaya gördükleri görüntü takım olma adına son derece önemli ve anlamlı. Futbolcular maraton tribününün ardından kale arkasında daki taraftarlarıda selamladıkan sonra birlikte soyunma odasına gittiler.