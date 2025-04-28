Organize Sanayi Bölgesi’nde anahtar teslim mısır, un, irmik ve çelik silo tesisleri üretimi ve kurulumu gerçekleştiren Makina ve Enerji, 50 ülkeye ürün gönderiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Kanada, Almanya ve Fransa’da yeni müşterilerle etkinliğini artıracaklarını söyledi.

EKONOMİ GAZETESİ’NE KONUŞTU

Ekonomi Gazetesi’nden Salim Sürmeli’ye konuşan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost Makina ve Enerji’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sektörde yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Ali Dost, sektördeki en temel sorunlarının kalifiye eleman bulamamak olduğunu ifade etti.

2025’te ihracatı artırmak istediklerinin altını çizen Dost, yeni pazarlara açılarak belirledikleri hedefleri yakalayacaklarını kaydetti.

Milli ekonomiye katkılarını her geçen yıl yaptıkları çalışmalarla artırdıklarını anlatan Dost, bu yıl bir yandan yeni ülkelere açılırken diğer yandan faaliyette bulundukları ülkelerde de daha güçlü kalmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

‘2025’TE BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ’

Katma değeri yüksel ürünleri ihraç ettiklerini, özellikle fiyat noktasında birçok rakiplerinden pozitif yönde ayrıştıklarını aktaran Dost, “Şirket olarak bu yılki hedefimizi, aldığımız işler ve yeni alacaklarımız ile yakalayacağımıza inanıyoruz. İç pazar ve ihracatta bizim en büyük gücümüz, referanslarımız, zamanında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar ve fiyat-kalite noktasında sağladığımız avantaj” dedi.

Ar-Ge çalışmalarının olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Dost, yurt dışında Kanada, Almanya ve Fransa ile sürekli iş yaptıklarını belirterek bu ülkelerde yeni müşteriler bularak daha etkin olmayı amaçladıklarını ve toplamda ciroda ihracatın payını artıracaklarını söyledi.

AFRİKA PAZARINA ODAKLANACAK

Sürekli büyüme ve gelişmeyi şirketlerinin temel hedefi olarak belirlediklerini vurgulayan Dost, “Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem şirketimizi hep daha ileri taşıyor. Yaptığımız işler şirketimizin en büyük referansı. Şimdi Afrika pazarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Avrupa’da hedefimize aldığımız yeni ülkeler ve pazarlar var.

Amacımız Ar-Ge faaliyetlerimizle ve yeni ürünlerle iç ve dış pazarda büyümemizi sürdürmek. Bu arada yurt dışında sektörel fuarlara da katılarak iş alanımızı genişletiyoruz. 50’den fazla ülkeye ihracatımız var. Avrupa ve Özbekistan pazarında güçlüyüz. Avrupa’da ise Fransa, Almanya, İtalya, Romanya, Polonya ve Macaristan ağırlıklı satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.