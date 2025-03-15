Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

21.dakikada Pendikspor atağında Topalli'nin pasıyla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

24.dakikada Fofana'nın sol kanat son çizgiden içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

58.dakikada Topalli'nin sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı.

67.dakikada sol kanatta Del Valle'nin ortaladığı meşin yuvarlağı, Topalli kafayla Eze'nin önüne indirdi. Altıpas içerisinde oluşan karambolde son anda kaleci Alperen topu güçlükle kontrol etti.

74.dakikada Manisa FK atağında sol kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Fofana'nın yerden içeriye çıkardığı topu penaltı noktası önünde kontrol eden Minchev'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz Salih, Burak Demirel

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Ramirez dk.77) , Oğuz Gürbulak (Ensar dk. 77), Muhammed Enes Kiprit (Osuji dk. 60), Minchev (Kaan Kanak dk. 90)

Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Kadir Kaan Yurdakul, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Murat Uçar dk. 45), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Efe Sayhan dk. 77), Topalli, Mete Kaan Demir (Bekir dk. 61), Del Valle, Eze

Yedekler: Emre, Denic, Erden Kayra, Tunç, Tarık, Ahmet Mert

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Minchev (dk.24 ve 74) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Eze, Samet Asatekin (Pendikspor), Yusuf Talum (Manisa FK)

Editör: İhlas Haber Ajansı