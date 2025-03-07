Manisa Futbol Kulübümüz, Manisalı Teknik Direktör Taner Taşkın ile anlaşma sağladı.

İmza töreninde konuşan Taner Taşkın, “Manisa Futbol Kulübümüzün başarısı için çok çalışacağız. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Manisa Futbol Kulübümüzün yeni Teknik Direktörü Taner Taşkın oldu. Yeni Teknik Direktör Taner Taşkın için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Başkan Ersin Öztaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Efendioğlu ve Muharrem Uzunlar katıldı. Kendisini Siyah-beyazlı kulübümüzbe bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayan Manisalı teknik adam, hedefinin başarı olduğunu vurguladı.

Manisa Futbol Kulübünü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirten Taşkın, “Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için ben ve ekibim mutluyuz. Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak bizim görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede Takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılar’dan destek ve dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ersin Öztaş, “Taner Taşkın Manisamız’ın yetiştirdiği değerli bir futbol adamı. Taner hocamıza ve ekibine güveniyoruz ve Manisa Futbol Kulübümüz ile başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.