İki grupta 17 takımın mücadele ettiği U 15 liginde gruplarda üçüncü maçlar oynandı.

A grubunda Maviayspor B grubunda ise Vefa Gençlikspor takımları yollarına kayıpsız devam ederek zirveye oturdular.

A grubunda ilk iki maçını kazanarak lider durumda bulunan Maviayspor takımı üçüncü maçında Buharaspor karşısında hükmen galip gelerek 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Osmancık Belediyespor, Kargıgücüspor deplasmanından 8-0 galip dönerek lideri takibini sürdürdü.

Mimar Sinanspor da Özel İdarespor önünde 9-0’lık skorla üç puan alarak zirve yarışına deva etti. Osmancık Kandiberspor ise sahasında Anadolu FK önünde 5-0 galip geldi ve ilk galibiyetini aldı.

A grubunda dördüncü hafta maçları bugün oynanacak. Maviayspor ile Çorumspor, İl Özel İdarespor ile Kargıgücüspor takımları merkezde grubun iki Osmancık takımı Belediyespor ile Kandiberspor ise ilce sahasında karşılaşacaklar.

B grubunda ise Vefaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

İlk iki maçından gol yemeden galibiyet ile ayrılan Vefaspor takımı üçüncü maçında İskilipspor deplasmanından 7-0 galip dönerek bu ünvanını korudu.

Alaca Belediyespor ile Gençlerbirliği takımları 1-1 berabere kalırken Sungurlu Belediyespor sahasında İskilipgücüspor’u 3-2 yendi. HE Kültürspor ile Hattuşaspor arasındaki gol düellosunu ise 4-3’lük skorla Kültürspor kazandı.