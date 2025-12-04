Arca Çorum FK 2. Kaptanı Yusuf Erdoğan, takım olarak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıkları bu nedenle de seri yakalayamadıklarını belirterek bu kadronun bunun üzerinden gelecek tecrübe ve kaliyete sahip olduğunu söyledi. Erdoğan, Mayıs ayı sonunda kupayı kaldıran takım ve şehir olacağımıza inandıklarını söyledi.

Yusuf Erdoğan dün öğlen saatlerinde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

‘Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz’

Son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek konuşmalarına başlayan Kaptan Yusuf Erdoğan, “Maçları lehimize çevirme konusunda sıkıntılı yaşadığımız bir sürü süreçteyiz. Sahanın içine baktığımızda daha fazla oyunu rakip sahada kabul eden bir oyun anlayışımız var. Ancak bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bir süreç şampiyonluk yolunda böyle dalgalanmalar olur. Daha öncede şampiyonluğa oynadığım takımlarda da böyle süreçlerden geçtik. Biz Mayıs ayında kupayı kaldıran bir şehir olacağına inanıyoruz.

‘İki maçada ciddi şekilde hazırlanıyoruz’

Kupa’da Alanyaspor ve Lig’de Pendikspor maçı ile ilgili sorulan soruya da içtenlikle cevap veren kaptan Erdoğan, “İki maça da ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İş ahlakına sahip bir teknik ekip ve futbolcu topluluğu var burada. Sahada maç kaybedilebilir ve kazanılabilir ancak iş disiplinimiz üst seviyede. Forma savaşının en üst seviyede olan bir takım olduğunu söyleyebilirim.

‘Bu futbolcu grubu bunun üstesinden gelecektir’

Yani sizinle aslında böyle bir daha böyle pozitif konuşmak isterdim. Bizim sezon başındaki hedeflerimiz arasında şu an birinci sırada olmak tabiki vardı ama dediğim gibi bu bir geçiş dönemi büyük takımlar zaman zaman böyle dönemlerden geçebilir. Biz futbolcu grubu olarak bunun üstesinden seri galibiyetlerle geleceğimize inanıyoruz.

‘Beklenti yüksek olduğu için eleştiride yüksek oluyor’

“Bu sosyal medyada olumlu, olumsuz yorum yapma hakkı herkesin var. Şuanda da taraftarlarımız haklı durumda. Bu sene özelinde Çorum şampiyon takım adayları arasında ilk sırada gösterilmesi nedeni ile taraftarlarımız da heyecan içerisinde. Hal böyle olunca taraftarlarımız da olumsuz sonuçlar olunca görüşlerini, eleştirilerini dile getiriyorlar.

‘Ben seri galibiyet sözü veriyorum, onlardan

Pendik maçında stadı doldurma sözü istiyorum’

Ben buradan taraftarlarımıza çıkışa geçeceğimizin sözünü veriyorum. Onlardan da söz almak istiyorum. Pendikspor maçında stadı full doludurup tek yürek olsunlar. Bizlerden desteklerini esirgemesinler. Bizim en büyük itici gücümüz taraftar. Bu güç ile birlikte bizlerle bambaşka bir hikâye yazacağız.

‘Hocamızın tecrübesi ve kalitesi en üst seviyede’

Yusuf Erdoğan, “Hocamız zaten yaptıkları belli 3 yılda 2 tane şampiyonluk yaşamış tecrübesi kalitesi en üst seviyede olan bir insan. Yani şampiyon olduğu sezonlarda neler yapılması gerektiğini bize anlatmaya başladı. Bazen böyle kırılma anlarında futbolda sizin kontrolünüzün elinde olmayan şeyler olabiliyor ama hocamız bu ligin şampiyon hocasıdır. İnşallah da üçüncü şampiyonun da bizimle yaşayacaktır” dedi.