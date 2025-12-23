Mimarlar Odası Ankara Şubesi, geleneksel olarak düzenlediği Meslek Yılına Saygı Töreni’nde, meslekte 30, 40, 50, 60 yıllarını dolduran mimarlara ödüllerini takdim etti.

Törende Mimar Mehmet Patlar’a da meslekte 50. Yılını doldurduğu için plaket verildi.

Ödülünü alırken duygularını dile getiren Mehmet Patlar, “1968’de Yıldız Teknik Yüksek Okulu Mimarlık bölümüne girdim. 68 kuşağının bir temsilcisi olarak tam bağımsız Türkiye mücadelesini de 50 yıldır sürdürüyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Tekrar dünyaya gelsem yine Mimarlık mesleğini seçerdim. Çok yakında bir çok meslek yok olacak. Yapay zeka ve robotlar birçok mesleğin yerini dolduracak ama mimarlık mesleği sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.