Bölgesel Amatör Lig 5. grupta ligin bitimine beş hafta kala Karadeniz Ereğlispor beklenen şampiyonluğu garantiledi.

Ereğlispor’u şampiyonluğa Mimar Sinanspor’un Çubukspor’u yenmesi ile bir hafta erken ulaştı.

Ligde 11 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Mimar Sinanspor 19 maçtır yenilmeyen Çubukspor’u 1-0 yenerek hem galibiyet hasretine son verdi hem ligde kalmayı matematiksel olarak rahatladı hem de grubun şampiyonunu bir hafta önce belirleyen takım oldu.

Karadeniz Ereğlispor evinde Çilimli Belediyespor’u yenerek 25 maçında 22. galibiyetini aldı ve ligin bitimine beş hafta kala 3. lige yükselmeyi garantiledi. Grupta Çankırı FK ve Çubukspor ise ikincilik üçüncülük için zorlu mücadele verecekler.

Mimar Sinanspor bu galibiyet ile 26 puanla onuncu sıraya yükseldi ve düşme hattındaki Yahşihanspor ile puan farkını 14’e çıkartarak ligde kalmayı garantiledi.

Ligde 26. hafta maçları 6 Nisan pazar günü oynanacak. Mimar Sinanspor Keçiören Bağlumspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.