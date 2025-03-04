Bölgesel Amatör Lig 5. grupta 21. hafta maçları sonunda lider Karadeniz Ereğlispor adım adım şampiyonluğa koşarken temsilcimiz Mimar Sinanspor ise galibiyet hasretine dokuz maça çıkardı.

Temsilcimiz Mimar Sinanspor sahasında konuk ettiği Eflanispor önünde ilk yarıda yediği golle rakibine 1-0 mağlup olurken ikinci yarıdaki baskısı sonuc getirmedi ve gol yollarındaki eksikliği bu maçtada devam etti. Mimar Sinanspor’un ligdeki galibiyet hasreti bu maçta dokuz maça çıktı.

Temsilcimizin tek tesellisi ise düşme hattındaki rakiplerinin de haftayı puansız kapatması ve tahlikeli bölge ile arasındaki puan farkının aynı kalması.

Mimar Sinanspor ligin 22. haftasında 9 mart pazar günü grubun ilk üç için mücadele eden takımlarından Bartınspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde Karadeniz Ereğlispor sahasında Yahşihanspor karşısında gol şov yaparak 7-0 gibi farklı skorla kazanarak zirvedeki yerini iyice sağlama aldı ve en yakın rakibi ile puan farkını 12’ye çıkardı.

Grupta asıl mücadele ise play-off oynayacak iki takımı belirleyecek ikincilik ve üçüncülük mücadelesi.

Bunun içinde Çubukspor, Çankırı FK, Bartınspor, Keçiören Bağlumspor, Eflanispor ve Sinopspor takımlarının mücadelesi sürüyor.