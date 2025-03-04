Okul Sporları Yıldızlar Yüzme grup müsabakalarında TED Koleji öğrencisi Asya Akoğlu bir ikincilik ve bir üçüncülük kazanarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

1-2 Şubat tarihlerinde Trabzon’da yapılan Yıldız kız erkek yüzme grup müsabakalarında Ted Çorum Koleji öğrencisi Asya Akoğlu 50 metre sırt üstünde ikinci 100 metre sırt üstünde ise üçüncü olarak grup maçlarını iki madalya ile tamamladı.

Asya Akoğlu Balıkesir’de yapılacak olan Yıldızlar Yüzme Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.