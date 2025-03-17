Mimar Sinanspor 25. dakikada 2-0 öne geçtiği maçta Sinopspor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini on maça çıkardı.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Bartınspor deplasmanında 1-0 önde götürdüğü maçın 90+8. dakikasında yediği golle 1-1 beraberlik ve bir puanla dönen Mimar Sinanspor dün Sinopspor karşısında maça çok etkili başladı.

2. dakikada savunmadan organize gelişen atakta savunma arkasına haraketlenen Alper topla ceza sahasına girdi çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda uzak köşeye güzel bir vuruşla topu Sinopspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonrada tempoyu düşürmeyen ve rakip kaleye yüklenen Mimar Sinanspor’da alper ceza sahasına girdiği anda rakibi tarafından düşürüldü maçın hakemi penaltı noktasına gösterdi. Atışı kullanan Fatih Serkan kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-0 yapan golü attı.

ilk yarının kalan bölümünde de topa daha çok sahip olan ve maçı bitirecek pozisyonları bulan Mimar Sinanspor son vuruşlarda başarılı olamayınca ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise oyunun kontrolü tamamen konuk Sinopspor’a geçti. Mimar Sinanspor orta alanda rakibinin üstünlüğünü kabul etti ve baskı yedi. Kenar yönetimin bu yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri sahaya olumlu bir katkı vermedi. Son bölümde tüm hatları ile yüklenen Sinopsor 85. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sinan çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yapan golü attı.

Bu golden sonra konuk takım baskıyı iyice artırdı Mimar Sinanspor kontrataklarla bir türlü topu rakip kaleye götürmeyi başaramadı. 90+3. dakikada Sinopspor atağında ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Ufuk skoru 2-2 yapan golü attı.

Mimar Sinanspor’un ligdeki galibiyet hasreti 10maça çıkarken grubun en fazla berabere kalan takımı ünvanını sürdürdü.