Şanlıurfaspor yönetimi, Esenler Erokspor’un 2-0’lık mağlubiyetinin ardından taraftarın 'yönetim istifa' çağrıları sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Şanlıurfaspor, 11 Nisan Stadyumunda ligin 30. Haftasında Esenler Erokspor'a 2-0 yenildi. Taraftar bu yenilginin ardından tribünde ‘yönetim istifa' çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Şanlıurfaspor yönetimi, yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı.

Şanlıurfaspor yönetimi, sezon başında devraldıkları kulübün ciddi borçlar ve futbolcu eksiklikleriyle mücadele etmeye başladıklarını belirtti.

Kulüp açıklamasında, “Sezon başında futbolcusuz ve yüz milyonlarca borcu olan bir takımı ayağa kaldırmak için çok büyük bir çaba sarf ettik. Takımı sahaya sürdük ve mücadelemize başladık. Ancak bugün, tüm çabalarımıza rağmen sonuna gelmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Destek Çağrılarına Yanıt Gelmedi

Kulüp yönetimi, özellikle devre arası transfer döneminde kulübün ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak için şehire ve yerel yönetimlere birçok kez çağrıda bulunduklarını, fakat bu çağrılara bir karşılık alamadıklarını belirtti. “Devre arasında takımımızın daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için şehrin desteğiyle işler çok daha farklı olabilirdi. Ancak, ne yazık ki bu dönemde kulübe sağlanacak destek bir türlü gelmedi. Bu eksiklik, takımın dengesinin bozulmasına neden oldu” denildi.

Açıklamada, kulübün geçen yıldan devraldığı borç yüküne de değinildi.

Şanlıurfaspor yönetimi, “Geçen yıl bırakılan enkazı tek başımıza taşımaya çalıştık. Bu süreçte, kulübümüze destek olma çağrılarımıza ne yazık ki karşılık alamadık. Geçen yıl kupa törenlerinde boy boy fotoğraf çektiren siyasetçiler ve iş insanları, bu yıl kulübümüze neredeyse hiç yaklaşmadılar. Oysa ki takımımızın bu dönemde desteğe ihtiyacı vardı” şeklinde bir açıklama yaptı.

Kısıtlı Destekle Mücadele Ettik

Şanlıurfaspor yönetimi, kulübe sağlanan sınırlı desteğe de teşekkür etti. Ancak, kulübün başarılı olabilmesi için şehrin tam anlamıyla kenetlenmesinin gerektiği vurgulandı. “Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, bize bu zorlu süreçte sınırlı imkanlarla destek oldular. Fakat bir takımın başarısı için şehir olarak birleşmemiz ve tam anlamıyla desteği sağlamamız gerekiyor. Bu desteğin eksikliği, kulübün ilerlemesinin önünde büyük bir engel oluşturdu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kulübün ilerleyen süreçte daha fazla destek alabilmek için şehrin birleşmesini ve kulübün etrafında kenetlenmesini beklediği ifade edilirken, "Bundan sonra yapılacak olan her şey, Şanlıurfaspor'un geleceğini belirleyecek. Şanlıurfaspor, şehrin tüm dinamiklerinin desteğiyle yeniden ayağa kalkabilir” denildi.