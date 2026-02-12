Kocaeli Darıca’da yapılan U 17 Serbest Güreş Türkiye Şmpiyonasında takım üçüncülüğü kazanan Çorum Belediyespor güreş takımı antrenörleri kupayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a götürdü.

3-8 Şubat tarihlerinde Darıca’da yapılan U 17 Türkiye Şampiyonasında üç gümüş madalya kazanarak takım halinde üçüncü olan Çorum Belediyespor güreş antrenörleri Levent Kaleli ve Bülent Tuzcu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yağbat ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Güreş antrenörleri katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdiler ve destekleri için Aşgın’a teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Dr., Halil İbrahim Aşgın da güreş takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Aşgın ‘Belediyemizin güreş takımında tarih yazmaya devam eden hocalarımız ve sporcularımızı yürekten kutluyor, tüm spor dallarında ter döken sporcularımıza üstün başarılar diliyorum’ dedi.