Bir buçuk sezon Çorum FK forması giyen Nalepa, Gençlerbirliğinden ayrılmasının ardından ağır suçlamalarda bulundu.

Nelapa açıklamasında ‘Ailemle birlikte yaklaşık 5 senedir Türkiye’de kariyerime devam ediyorum ve mutlu bir hayat yaşıyorum.

Hem Türkiye’de oynadığım diğer kulüplerde hem de Gençlerbirliği Kulübü’nde futbol oynadığım sürede her zaman spor ahlakına uygun davrandım, gençlere örnek olmaya çalıştım ve kimseyi incitici bir harekette bulunmadım. Normalde bir teşekkür mesajı paylaşım ayrılacaktım ama sizlere kısaca içimi dökmek istedim. Ligi ilk haftalarında sürekli ilk 11’de başlamama rağmen, birden kadro dışı bırakılıp, ardından ‘yetersizsin, seni kaydetmeyeceğiz, daha burada futbol oynayamazsın’ baskısına maruz kaldım.

Tüm bunlara rağmen profesyonellikten geri adım atmadım ve çalışmalarıma devam ettim. Bu sürecin her iki tarafa da zarar vermemesi izin iki senelik sözleşmemin yarısı olan alacağımı kulübe bıraktım ve karşılıklı olarak sözleşmemi feshettik. Normalde bunları açıklamak yerine teşekkür edip ayrılacaktım. Ancak, Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e seneler sonra çıkmasında katkısı olan bir futbolcusuna teşekkürü dahi çok gördü ve üstüne yönetici adlı amatör bir şahıs vasıtasıyla şahsım hakkında medyaya yalan yanlış beyanlar verildi, ismim kötülendi. Ne yazık ki tüm bu olanları dürüstçe açıklamak istedim."