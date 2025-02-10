Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği’nde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine merkez ve ilçelerdeki okullardan sporcular katıldılar.

Grekoromen stilde dereceye giren güreşçiler ve okulları şu şekilde;34-38 kilo: 1.Osman Emir Erden (Mehmet Akif Ersoy), 2. Atakan Korkmaz (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.Emir Salih Hayır (Mimar Sinan), 41 kilo: 1.Polat Karasu (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Burak Koca (Toprak Sanayi İmam Hatip), 3.44 kilo: 1.Berat Kopar (Mehmet Akif Ersoy), 2.M.Selim Geçdoğan (Cumhuriyet Ortaokulu), 48 kilo: 1.Eren Çam (Ömer Kömürcü İmam Hatip). 52 kilo: 1.M.Emin Atak (Kerebi Gazi İmam Hatip), 52 kilo: 1.Yiğit Kaan Kestek (Sungurlu İsmetpaşa), 3.Aytuğhan Küçük (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.Enes Karaca (Mehmet Akif Ersoy), 57 kilo: 1.Furkan Berk Yılmaz (Sungurlu Fatih), 2.Berat Layık (Prof.Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip), 62 kilo: 1.İhsan Bolat (Sungurlu İsmetpaşa), 2.Fatih Atman (Boğazkale Ortaokulu)68 kilo: 1.Emir Ahmet Yedekçi (Osmancık Meliha-Rıfat Gobel), 2.Cihan Durdemir (Boğazkale Ortaokulu), 75 kilo: H.Efe Yaldıran (Sungurlu Dr.Sedat, Dr.Melahat Baran Ortaokulu), 2.Mustafa Ocaklı (Boğazkale Ortaokulu)85 kilo: 1.Furkan Efe Bardakçı (Mehmet Akif Ersoy), 2.Emirhan Uluzmanoğlu (Boğazkale Ortaokulu), 85-100 kilo: 1.Onur Genç (Cumhuriyet Ortaokulu), 2.Mustafa Ocaklı (Boğazkale Ortaokulu)

Serbest stilde dereceye giren güreşçiler:34-38 kilo: 1.A.Arif Çeker (Prof.Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip), 2.S.Ethem Hatemoğlu (Prof.Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip), 3.Yusuf Koçak (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Melih Şahin (İskilip Azmimilli), 41 kilo: 1.Resul Efe Gözübüyük (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Alperen Bolat (Necip Fazıl Kısakürek), 3. H.Mert Erdal (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 44 kilo: 1.Abdulhamid Çeker (Prof.Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip), 2.M.Halit Kılıç (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.M.Efe Bıyıklı (Mehmet Akif Ersoy), 48 kilo: 1.Enes Yasin Kalender (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Taha Bozkuş (Kerebi Gazi İmam Hatip), 3.Sefa Dölcü (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 3.Ramazan Çukurören (İskilip Anadolu İmam Hatip), 52 kilo: 1.İbrahim Demir (Necip Fazıl Kısakürek)57 kilo: 1.Hasan Şentürk (İskilip Azmimilli), 2.Fahreddin Acı (Mehmet Akif Ersoy), 62 kilo: 1.Osman Efe Yıldırım (Suheybi Rumi İmam Hatip), 2. F.Eymen Keskin (Atatürk Ortaokulu), 3.Yiğit Can Çiçek (Mehmet Akif Ersoy), 3.İ.Eren Fındıklı (Prof. Dr.Necmettin Erbakan İmam Hatip). 68 kilo: 1.Metehan Karakuş (23 Nisan Ortaokulu), 2.Abdulkadir Elmacı (İskilip Azmimilli), 75 kilo: 1.Burak Ali Kılıç (Fuat Sezgin İmam Hatip), 85 kilo: 1.Veysi Yaman (Atatürk Ortaokulu), 2.M.Seyit Karakaş (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Çağatay Görgeç (Osmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip), 85-100 kilo: 1.Y.Emir Yıldız (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Mustafa Çalışkan (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu), 3.Murat Uçak (Oğuzlar Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren güreşçilere madalyaları takdim edildi.