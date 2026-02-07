Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek badminton takımı bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

3-5 Şubat tarihlerinde Amasya’da yapılan Liseli Gençler Badminton Bölge birinciliğinde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Gökhan Alnıdelik, Eyüp Koçak, Kutay Gökgöz, Hüseyin Utku Özdemir ve Haşim Kağan Töremiş’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

C grubunda Tokat ve Kastamonu şampiyonları yenerek yükseldiği dörtlü finalde üç rakibinide yenerek namağlup yenilgisiz olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Grupta Ankara birincisi Prof Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi ikinci Ankara üçüncüsü Ş Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi ise üçüncü olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.

Badminton’da Liseli Gençler Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapılacak.