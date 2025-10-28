Kadınlar Voleybol 2. ligindeki temsilcilerimizden Osmancık Belediyespor sahasında konuk ettiği Bayburt Gençlik Merkezi önünde 3-1 galibiyet ile ayrılarak evinde ilk üç puan sevincini yaşadı ve beşinci sırada kendine yer buldu.

Rakibi önünde ilk iki sette çok üstün bir oyun sonunda 25-11 ve 25-15’lik skorlarla galip ayrılan Osmancık Belediyespor üçüncü sette kadrosundaki genç oyuncular ile mücadele etti ve bu seti konuk takım 25-20 alarak skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ise maçta kontrolü yeniden ele alan temsilcimiz seti 25-10 maçı da 3-1 alarak üç puanın sahibi oldu.

Bu galibiyet ile 6 puana yükselen Osmancık belediyespor beşinci sırada haftayı kapattı.