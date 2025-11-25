Kadınlar Voleybol 2. Liginde ilk yarının son hafta maçlarının ardından sıralama değişmedi.

Samsunspor liderliğini devam ettirirken Bordo Mavi61 ve Osmancık Belediyespor takımları lideri takibini sürdürdüler.

Ligin onuncu hafta maçlarında lider Samsunspor haftayı oynamadan geçerken ikinci sıradaki Bordo Mavi61 takımı ise evinde Hopa önünde zorlanmadı ve rahat bir galibiyet alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Osmancık Belediyespor ise puan sıralamasında en yakın rakibi konumundaki Beşikdüzü deplasmanında rakibine set vermeden 3-0 galip ayrılarak galibiyet serisini yedi maça çıkardı ve yarışta bende varım dedi. Diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise evinde 52 Çamlıkspor’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ligde ikinci yarı ara vermeden bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde son yedi maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan Osmancık Belediyespor ilk iki için en önemli rakibi konumundaki Bordo Mavi61 takımı deplasmanına çıkacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde play-off için umutlarını artıracak. Çorum Voleybol ise evinde Rise Endüstri Meslek Lisesi’ni konuk edecek.