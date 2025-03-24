Çorum’da İtfaiye Parkı’nda bulunan trambolin, akülü araba ve balon kaydırak oyuncaklarının Çorum Belediyesi tarafından kaldırılma kararı hem çocukları hem de velileri üzdü.

Haber merkezimize ulaşan otizmli bir kız çocuğu babası, İtfaiye Parkı’nda uzun yıllardır hizmet veren trambolin, akülü araba ve balon kaydırak gibi oyuncakların kaldırılacağı, yerine sosyal tesis yapılacağı bilgisi aldıklarını belirterek, yetkililerin böyle bir kararları varsa sosyal tesisi parkın başka bir alanına yapmasını talep etti.

Haber Merkezimize ulaşan o talepte şu ifadelere yer verildi;

“Merhaba, 5 yaşında otizmli bir kız çocuğu babasıyım. İtfaiye Parkı’nda severek gittiğimiz trambolin, akülü araba ve balon kaydırak işletmesinin bir hafta önce belediye tarafından kaldırılması istenilmiş. İşletmeciye nedenini sorduğumda belediyenin oraya kafe-sosyal tesislerden yapacağını söyledi. Mevcut işletme, bizim gibi küçük ve hatta özel çocuk ebeveynleri için önemli bir sosyal tesis aslında. Bu nedenle işletmenin devam etmesi ve sosyal tesisin parkın başka bir noktasına yapılmasını yetkililerden arz ediyorum.”