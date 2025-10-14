Çorum'da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile pazarcı esnafı arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir parkta oturan bir vatandaşın şikayeti üzerine Cumartesi Pazarı'nda denetim yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile vatandaşa hakaret eden pazarcılar arasında tartışma yaşanmış, başkan Aşgın vatandaşa küfür eden bir pazarcı esnafının tezgahını kapatmıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından Çorum Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak Başkan Aşgın'a tepki göstererek; 'Pazarcı esnafı şamar oğlanı değildir' şeklinde açıklama yapmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine edindiğimiz bilgilere göre, pazarcı esnafının yarın Çarşamba Pazarı'nda basın açıklamalı eylem yapacağı öğrenildi.