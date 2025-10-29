Boluspor maçında sakatlanan Pedrinho’dan güzel haber.

Tecrübeli futbolcunun arka adalesinde birinci derece yırtık tespit edildi.

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Pedrinho yerini Ferhat Yazgan’a bırakmıştı.

Çekilen MR sonucunda Fedrinho’nun arka adalesinde birinci derece yırtık olduğu tespit edildi.

Pedrinho’nun tedavi sürecine hemen başlandığı ve pazartesi akşamı oynanacak Esenler Erokspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Yırtığın birinci derece olması nedeni ile Pedrinho’nun Erokspor maçına olmasa bile sonraki hafta Iğdır FK ile oynanacak maçta forma giyebileceği öğrenildi.