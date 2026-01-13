Prof. Dr. Akif Akgül, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Akif Akgül, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

UPAG, Türkiye’nin önem taşıyan stratejik ve kalkınma odaklı ikili ve çok taraflı sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Grup, uluslararası araştırma projelerine yönelik destek programlarının değerlendirme ve izleme süreçlerini yürütmenin yanı sıra, çağrı planlaması ve politika önerilerinin oluşturulmasında da etkin rol oynuyor.



