Kayseri’de düzenlenen TBMM Engelli Komisyonu Bölgesel İstişare Toplantısı'na Çorum’dan da katılım oldu.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Çorum’un yanı sıra Aksaray, Amasya, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan temsilciler katıldı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Fatma Avuncu, toplantıda otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini iletti.

Toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Aile ve Sosyal Politika İl Müdürü Sahit Aydın da katıldı.

