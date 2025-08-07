Boluspor tecrübeli orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

1995 Gümüşhane doğumlu Rahman Buğra Çağıran Trabzonspor alt yapısında yetişti ardında Arsinspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor’un ardından geçtiğimiz sezon da Gençlerbirliği takımında forma giydi.

Kırmızı Siyahlı kulüple şampiyonluk sevinci yaşayan Rahman Buğra Çağıran 1. ligde mücadele eden Boluspor ile anlaştı ve yeni kulübü ile bir yıllık sözleşmeye imza attı.