Çorum Belediyesi tarafından, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Yarının Korkusu, Bugünün Konusu: Su” temalı resim yarışmasının sonuçları belli oldu.

13–19 Ekim 2025 tarihleri arasında Çorum Belediyesi 12. Kitap Kültür Günleri kapsamında (TSO Fuar Alanı) gerçekleştirilen yarışmaya, il genelinden 1500 ilkokul öğrencisi katılım sağladı. Öğrenciler, “Su Tasarrufu” konulu resimlerini fuaye bölümünde oluşturulan alanda yaparak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Öğrenciler tarafından yapılan resimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerden oluşan jüri tarafından; konuya uygunluk, kompozisyon, doğallık, yaratıcılık ve teknik yeterlilik kriterleri bakımından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler şu şekilde belirlendi:

Birinci: Ömer Mete Şaban – (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3. Sınıf)İkinci: Sahra Özdemir – (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. Sınıf)Üçüncü: Meltem İşgör (Bahçelievler İlkokulu 4. Sınıf)

Mansiyon Ödülleri:İkra Mina Bıyık – (Bekir Aksoy İlkokulu, 1. Sınıf)Göktürk Yaman – (TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu, 2. Sınıf)Volen Günal – (Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. Sınıf)

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dereceye giren öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve ailelerine, ödül töreninin tarihi ve yeri hakkında ayrıca bilgi verileceği bildirildi.