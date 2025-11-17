Erkekler 1. Voleybol Liginde Efeler ligini hedefleyen temsilcimiz Sungurlu Belediyespor hücum hattını Rus sporcu Aleksii Karpenko ile güçlendirdi.

36 yaşındaki 1.93 boyundaki Aleksii Karpenko dün Sungurlu Belediyespor ile ilk maçına çıktı.

Voleybole 2008-2009 sezonunda Universitet Barnaul takımında başlayan beş yıl sonra Prikamine Perm ardından Nova Novukuybyshesk, 19-20 sezonunda Gazprom Yuğra Surgut, IZGTU Dynamo, South Gas SC, 22-23 sezonunda Neftyanik ardından Al Safa, Dar Kulaib ve son olarak ta geçtiğimiz sezon Al Jazira Sport Clup forması giyen bu sezon ilk kez Türkiye’de Türşad takımına transfer olan ancak bu takımın ligden çekilmesi nedeni ile boşta kalan Aleksii Karpenko temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ile anlaştı.

Tecrübeli futbolcu Aleksii Karpenko dün yeni takımı ilek maçına çıktı.