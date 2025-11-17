Kadınlar Voleybol 2. Liginde Osmancık’da ilk il derbisinde Osmancık Belediyespor, Çorum Voleybol’u 3-0 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi ve üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Ligde ilk haftalarda zirvedeki iki takıma karşı mağlup olduktan sonra galibiyet serisi başlatan Osmancık Belediyespor Çorum Voleybol ile ligin onuncu hafta maçında evinde karşılaştı. Rakibi önünde başkan sona kadar üstün bir oyun çıkartan Osmancık Sultanları rahat bir galibiyet aldı.

Rakibi önünde ilk seti 25-13 alarak 1-0 öne geçen Osmancık Belediyespor karşısında ikinci sette Çorum Voleybol savunma direncini artırdı ve sete ortak oldu ancak Osmancık Sultanları hücumdaki etkili oyunu ile bu seti 25-23 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette te üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım bu seti 25-17 maçıda 3-0 kazanarak dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alarak 21 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

Arena, Lider’i zorladı ancak deviremedi

Gruptaki diğer temsilcimiz Çorum Arenaspor ise grubun namağlup lideri Sınav Koleji Samsunspor önünde iyi mücadele etti ancak rakibinin hücumdaki etkili oyununa boyun eğdi. Maçın ilk setinde iyi mücadele ortaya koyan temsilcimiz hücumda etkili oyunculara sahip rakibine seti 25-19 verdi. İkinci sette ise oyundan çok erken kopan Arenaspor bu seti 25-13 gibi farklı skorla kaybetti.

Üçüncü sette maça ortak olmak isteyen Arenaspor rakibine bu sette kolay sayı şansı vermedi ve hücumda da etkili olunca seti 25-20 alarak maçı dördüncü sete taşıdı.

Bu sette maça ortak olmak isteyen temsilcimize Samsunspor yeniden etkili hücumlarla bulduğu sayılarla seti 25-18 maçıda 3-1 alarak onuncu maçında onuncu galibiyetini aldı ve 29 puanla liderliğini açık ara sürdürdü.