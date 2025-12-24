Liseli Genç Kızlar Futsalda şampiyonluğu Mimar Sinan Anadolu Lisesi kazandı.

Sekiz okulun dörderli iki grupta mücadele ettiği Liseli Gençler final maçında Eti Anadolu Lisesi’ni yenen Mimar Sinan Anadolu Lisesi mutlu sona ulaştı.

TOKİ Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde gruplarında ilk iki sırayı alan takımların yarı finalde çapraz olarak oynadıkları maçlar sonunda Eti Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi okulları finale yükseldi.

Dün Toki Spor Salonunda oynanan final maçında Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Eti Anadolu Lisesi karşısında üstün oyunu sonunda rakibine 5-2’lik üstünlük kurarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bu maçtan önce ise yarı finalde kaybeden Spor Lisesi ile Bilge Kağan Anadolu Lisesi arasındaki üçüncülük maçını 2-1 kazanan Spor Lisesi üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyalar verildi.