İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonasında U17 Türkiye Şampiyonu olan Özdenur Özmez ve U15 Türkiye ikincisi Esma Özmez'i makamında kabul etti.

Çizikci, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 13-16 Mart'ta düzenlenen şampiyonaya İskilip Belediyesi adına katılan ve derece elde eden güreşçi kardeşleri tebrik etti.

Özmez kardeşlerin başarılı olacağına inandığını belirten Çizikci, "Belediyemiz sporcuları U17 Türkiye Şampiyonu Özdenur Özmez ile U15 Türkiye İkincisi Esma Özmez bizleri gururlandırdı. Başarılarıyla ilçemizin adını güreş alanında duyuran altın kızlarımızın, dünya ve Avrupa arenasında da büyük zaferler kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Bu başarılarda emeği büyük olan antrenörleri Adem Uysal hocamıza da teşekkür ediyorum. Bayrağımızı gururla taşıyacakları bu yolculukta kendilerine başarılar diliyorum." dedi.