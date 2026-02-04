U 18 Final Grubunda ikinci hafta maçları bugün oynanacak.

Şampiyonluğun iki adayı Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor ilk maçta Sungurlu ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Final Grubunda ilk hafta maçında Mimar Sinanspor, İkbalspor karşısında farklı kazanarak ilk haftanın liderliğini ele geçirdi.

Diğer maçta ise şampiyonluğun diğer aday Sungurlu Belediyespor, Vefaspor deplasmanında 4-1 kazanarak iddiasını ortaya koydu.

U 18’de şampiyonu belirleyecek maçlardan ilki bugün Sungurlu ilçe sahasında oynanacak.

Sungurlu İlçe sahasında saat 14’de Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda bir adım öne geçecek.

Günün diğer maçında ise Mimar Sinan sahasında saat 14’de ilk haftanın iki kaybeden takımı İkbalspor ile Vefaspor takımları karşılaşacaklar.