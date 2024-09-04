Çorum’da Kale Mahallesi sakinlerinin kentsel dönüşüm hayalleri yarım kaldı.

Seçim döneminde Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşümün başlayacağı müjdesi verilse de seçim bittikten sonra kentsel dönüşümün adı anılmaz oldu.

PROJE RAFA MI KALKTI?

Çorum Belediyesi Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm için topu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na atarken, kentsel dönüşüm projesi rafa kalkmış gibi gözüküyor.

Belediyenin topu attığı bakanlık ise hem 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı deprem bölgesine yoğunlaşması hem de tasarruf tedbirlerinden dolayı Çorum’daki projeye sıcak bakmıyor.

NEREDE BU YETKİLİLER?

Konu ile ilgili en 1 yıl önce bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TOKİ yetkililerini yeniden Çorum’a getirip süreci yeniden başlatacaklarını açıklamıştı. Bölgenin riskli alan ilan edildiği için sürecin tekrardan başlaması gerektiğini aktaran Başkan Aşgın, Ankara’da yetkililer nezdinde görüşmelerin devam ettiğini söylemişti ama aradan geçen 1 yıla rağmen yetkililerden bir ses gelmemesi mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

HAK SAHİPLERİ MAĞDUR OLDU

Kentsel dönüşüm projesinin akıbeti ile ilgili herhangi bir gelişmenin yaşanmamasına tepki gösteren hak sahipleri riskli alan ilan edildiği için evlere çivi bile çakamadıklarını, evlerini satamadığını belirterek mağdur olduklarını ve bu konuda yetkililerden bir açıklama beklediklerini ifade etti.

PROJE HAKKINDA

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kale etrafındaki evler riskli alan ilan edilmiş ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alan kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınmıştı.

Çorum Belediyesince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay mimari talimatı, bölgenin de tarihi ve kültürel değerlerine uygun olarak Çorum konaklarından esinlenerek ev ve iş yerlerinden oluşan kentsel dönüşüm projesi hazırlandı ve 2022 yılında projenin kabul edilmesiyle Çorum Belediyesi, TOKİ’nin kentsel dönüşüm firması ve hak sahipleri arasında 2022 yılında ilk imzalar atıldı ancak 2023 yılında projeden vazgeçildi.

Projenin yeniden başlaması için TOKİ yetkililerinin Çorum’a gelmesi bekleniyor.