2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen sözleşmeli er Emre Şahin'in babası Abdullah Şahin, hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Abdalata köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve köy halkı katıldı.
Vali Ali Çalgan ve Başkan Aşgın, cenaze töreni sonrası Şahin ailesinin acısını paylaşarak taziyelerini iletti.
Muhabir: Fatih Battar