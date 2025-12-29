Çorum’da yapılan Okullar arası A Gençler Serbest Güreş grup birinciliğinde iki altın iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan beş sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Yeni Spor Salonunda yapılan ve 21 ilden 138 sporcunun mücadele ettiği A Gençler Güreş grup birinciliğinde Çorum’dan 12 sporcu mindere çıktı.

Yapılan güreşler sonunda 65 kiloda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Samet Aslan ve 80 kiloda Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mehmet Efe Koca tüm rakiplerini yenerek birinci oldular.

55 kiloda Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Berat Veli Körpeş ve 92 kiloda Faruk Özdemir finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

71 kiloda ise İskilip İmam Hatip Lisesi’nden Erdem Topal üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Takım sıralamasında Ankara 200 puanla birinciliği kazanırken Çorum 125 puanla ikinci Samsun 83 puanla üçüncü oldu.

Madalya kazanan beş sporcu 26 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.