Antalya’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Baharspor kulübünden Sercan Efe üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

23-28 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 70 kiloda mücadele eden Çorum Baharspor kulübünden Sercan Efe zorlu rakipleri yenerek yükseldiği yarı final maçına geçen yılın Türkiye Şampiyonu İstanbul’lu rakibine yenilerek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Baharspor antrenörü Hasan Çalışkan sporcusunu elde ettiği bu başarı nedeni ile tebrik etti.