Tecrübeli kanat oyuncularından Serdar Gürler, ARCA Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki futbolcunun kariyer yolculuğu yeniden gündeme geldi.

Futbola Fransa’da başlayan Serdar Gürler, altyapı eğitimini Sochaux ve Le Mans gibi kulüplerde aldı. Profesyonel kariyerine de Fransa’da adım atan hücum oyuncusu, Türkiye kariyerinde ise birçok kulübün formasını giydi.

CUMA GÜNÜ İMZA ATACAK

Süper Lig’de Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Eyüpspor formalarıyla önemli maçlara imza atan tecrübeli oyuncunun Cuma günü imzayı atıp, kampa katılması bekleniyor.