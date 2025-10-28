Trendyol 1. Ligde teknik direktör istifaları hız kesmeden devam ediyor.

Bir hafta içinde dördüncü ayrılık haberi Ümraniyespor’dan geldi. Geçtiğimiz sezondan buyana Ümraniyespor’da görev yapan Murat Bölükbaşı son olarak Erzurumspor’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Ümraniyespor kulübünden yapılan açıklamada; ‘Teknik Direktörümüz Bülent Bölükbaşı, istifasını yönetim kurulumuza iletmiş, yapılan değerlendirme sonucunda istifası kabul edilmiştir. Görev süresi boyunca sergilediği duruş, çalışma disiplini ve kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz’ denildi.