U 18 Liginde Mimar Sinanspor bitime üç hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Yeşil beyazlılar ligde 12. maçından 12. galibiyet ile ayrılırken rakip filelere gol yağdırmaya devam ediyor.

Mimar Sinanspor 12. maçında Hattuşa Gençlikspor karşısında da gol şov yaparak 11-1’lik skorla maçı kazandı ve 12. maç sonunda attığı gol sayısı 86’ya çıktı. Mimar Sinanspor 12 maçta rakip filelere 86 gol atarken kalesinde sadece 8 gol gördü.

Mimar Sinanspor bu sezonun er erken şampiyonluğuna ulaşan takımı olmayı başardı.

Ligde asıl yarış ise ikincilik ve üçüncülük için. Lig ikincisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek 24 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncülük için mücadele eden iki takım Osmancıkgücü ile HE Kültürspor arasındaki maçtan 2-1’lik galibiyet ile ayrılan Osmancıkgücü rakibini puan olarak yakaladı ve ikincilik iddiasını devam ettirdi.

Ligde 13. hafta maçları bugün oynanacak. Lider Mimar Sinanspor Gençlerbirliği ile karşılaşırken ikincilik ve üçüncülük için mücadele eden iki takım Sungurlu Belediyespor ile Osmancıkgücüspor takımları Sungurlu’da karşılaşacaklar.