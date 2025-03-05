Çorum Ayak Tenisi ailesi bir araya geldi. Ayak Tenisi Uluslararası Çorum Hakemi ve antrenörü Serkan Türksoy ve ayak tenisi takımı sporcu ve aileleri ile bir araya geldiler.

Spor Lisesi Spor Salonunda düzenlenen buluşmada Ayak Tenisi Uluslararası hakemi Serkan Türksoy ailelere çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sporcu velilerinden taleplerini dinledi. Ayak Tenisi çalışmaları ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak sporcu velilerine bilgiler veren Serkan Türksoy onlardan da bu çalışmalara desteklerini devam ettirmelerini istedi Sohbet ve toplantının ardıhndan sporcular bu kez aileleri için mini bir gösteri maçı yaptılar,