Hitit Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonasında mücadele etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Hitit Üniversitesi 2 sporcu ile temsil edildi.

56 kg Full Contact branşında Hitit Üniversitesini temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hiranur Demirci, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bronz madalya kazanan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hiranur Demirci’yi tebrik ederek “Şampiyonaya katılan sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum’ dedi.