Sivasspor’da transfer yasağı çözülüyor! 9 dosyadan 8’i kapatıldı! Tahta Çarşamba günü açılıyor!

Geçtiğimiz hafta basın toplantısı düzenleyen Sivasspor Başkanı Burak Özçoban’ın, “9 dosya bu hafta içinde kaldırılacak” açıklamasının ardından somut adımlar atıldı.

Başkan Burak Özçoban liderliğinde yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, transfer yasağına neden olan 9 dosyadan 8’inin borcu ödenerek kapatıldı. Yaklaşık 1,6 milyon euro ödeme yapılarak büyük bir yükten kurtulan kırmızı-beyazlı kulüpte, geriye kalan tek dosyanın da çarşamba günü 300 bin euro ödeme ile kapatılması bekleniyor. Bu ödemenin ardından Sivasspor’un transfer tahtasının tamamen açılacağı öğrenildi.

Sürecin çözümünde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in büyük emek sarf ettiği belirtilirken, Sivasspor eski Başkanı Bahattin Eken ile eski yöneticilerden Erdal Sarılar’ın katkıları da kamuoyunda takdirle karşılandı. Kulübün bu zorlu süreçte yalnız bırakılmaması, Sivasspor camiasında ve Sivas kamuoyunda olumlu yankı buldu.

Öte yandan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’in de bu sıkıntılı süreçte birleştirici ve destekleyici bir rol üstlendiği, yürütülen çalışmalara önemli katkı sunduğu ifade edildi. Şehrin önde gelen isimlerinin ortak hareket etmesi, transfer yasağının kaldırılmasında kritik bir etken olarak değerlendiriliyor.

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Sivasspor’un, ikinci yarı öncesinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmesi bekleniyor.