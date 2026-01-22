Alanya’da yarın başlayıp 30 Ocak’ta sona erecek olan Gençler, Yıldızlar ve Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ilimizden büyüklerde 11, Gençlerde 24, yıldızlarda ise 28 olmak üzere toplam 63 sporcu temsil edecek.

Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli, Türkiye Şampiyonasının 23-25 Ocak’ta gençler ile başlayacağını ardından 26-28 Ocak’ta yıldızlar ile devam edeceğini ve 29-30 Ocak’ta büyükler ile sona ereceğini belirterek amaçlarının Çorum’u en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Şampiyonada ilk olarak tatemiye çıkacak gençler kategorisinde mücadele edecek takımda idareci olarak İlhan Aşkın’ın görev yapacağını antrenör olarak Arif Atak, Bekir Bolat, Tufan Can Eser, Merve Dilekçi ve Ömer Fazıl Şamlı’nın görev yapacağı Çorum takımında sporcu olarak Kadriye Çeltek, Zeynep Zümra Çakan, Yağmur Keskin, Semih Erken, Poyraz Kasırga, Ecrin Ok, Hatice Kübra Öztürk, Hiranur Gürsel Göçmen, Yağmur Tahtacı, Gökçe Gökmen, Beytullah Buğra Yetik, Tugay Yolal, Müberra Ünsal, Mustafa Eymen Avcıoğlu, Elizan Çavuş, İdil Toprak Bezgin, Ayşe Sevde Yanaşma, Elinur Öremiş, Mustefa Arslan Gedik, Aytekin Seyis, Yaren Uzun, Sinem Ahıshalı, Tuğba Çıtak ve Duru Bektaş.

26-28 Ocak tarihlerinde yapılacak yıldızlar Türkiye Şampiyonasında ise antrenörler Halil Özduran, Merve Dilekçi, İlhan Aşkın, Bekir Bolat yönetiminde şu sporcular mücadele edecek: Doğukan Tuğra Ergin, Ayşegül Keleş. Mehmet Akif Yıldız, Nisanur Dölcü, Merve Tuana Şentürk, Yusuf Çetin, Musab Yılmaz, Engin Buğra Ateş, Ahmet Hamdi Özhayta, Turgay Öztürk, Ensar Yılmaz, Yusuf Topcu, Urgar Çürük, Ceylinnaz Kahraman, Edanur Demir, Gülbeniz Berra Atan, Yağmur Hardal, Ecrin Suna Turp, Sinem Temiz, Ceren Türkoğlu, Berra Seyis, Cemre Satıcı, Gizem Bilgiç, Ezgi Sevinçoğlu, Mehmet Efe Ardıç, Enes Yücedağ, Merve Üçok,

29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Büyükler Türkiye Şampiyonasında ise idareci Kasım Doğan Gür ve antrenörler İlhan Aşkın ve Arif Atak yönetiminde Beytullah Buğra Yetik, Kadriye Çeltek, Zeynep Zümra Çakan, Irmak Bestenur Balcı, Kuzey Ahmet Doğu, Yağmur Kazak, Fatma Gürkan, Fatma Nur Yiğit, Beyza Sarı, Zeynep Ecevit ve Ahmet Eren Tekin tatamide mücadele edecekler,.

İl Temsilcisi İshak Kepçeli çalışmalarında her zaman yanlarında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz’e sporun ve sporcunun yanında oldukları için teşekkür etti ve tüm kategorilerinde mücadele edecek sporculara başarılar dileyerek ‘Kürsünün en üst basamağını hedefleyin ve yolunuz açık madalyanın bol olsun hedefiniz milli takım olsun’ dedi.